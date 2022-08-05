Стал известен срок контракта Карзева с «Динамо»

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» Нетания и сборной Израиля Эдена Карзева, сообщил о сроке контракта с «Динамо».

«Контракт Карзева с «Динамо» будет рассчитан на пять лет», — цитирует Нимни «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сумма перехода составит 2,8 миллиона евро. В текущем сезоне 22-летний футболист принял участие в двух матчах Лиги конференций, в которых не отметился результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Эдена Карзева составляет один миллион евро. На данный момент игрок провел три встречи за сборную Израиля.