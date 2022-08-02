Генич прокомментировал ситуацию, в которой оказался Йоканович в «Динамо»

Футбольный комментатор Константин Генич прокомментировал работу главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Сербу не позавидуешь. Он приехал, и сразу посыпались проблемы. Сначала ушел Бальбуэна, потом Варела. Наверное, Йокановича убеждали, что все будет нормально, но пока расклад не в пользу серба», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Эксперт считает, что когда «бело-голубых» возглавлял Сандро Шварц, то сразу была видна игра команды, сейчас ничего подобного нет.

На данный момент «Динамо» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав пять очков после трех туров.