Дебютный гол парагвайца Фернандеса помог «Динамо» увезти из Самары сухую победу

«Крылья Советов» принимали «Динамо» в рамках 4-го тура чемпионата России.

Московское «Динамо» в прошлом туре устроило праздник футбола в Воронеже. Открытая игра, ворох голов и ничья в итоге – 3:3. Теперь матч похожего сценария ожидался в Самаре. Местные «Крылья» тоже не признают фаворитов, играют смело, агрессивно, в атаку. А «Динамо», только выстраивающее новый центр обороны, сейчас по-другому и не может. Выезд в Самару, правда, осложняло отсутствие дисквалифицированного Арсена Захаряна и травмированного Даниила Фомина.

Зато в старте нашлось место сразу трём форвардам: Смолов, Грулёв и Тюкавин начали матч с первых минут. А молодой Лука Гагнидзе оказался в полузащите в окружении Моро и Лесового. Интересный состав сообразил Славиша Йоканович. Это сочетание футболистов «Динамо» начало матч очень активно. «Крылья» получили серию неприятных уколов на первых минутах, гости явно вели игру. И быстрый гол в ворота самарцев всё-таки случился.

Гагнидзе с третьей попытки подал в штрафную площадь, а Роберто Фернандес набежал и чётко пробил в угол, совсем не встретив сопротивления – 0:1. Дебютный гол парагвайца чуть расслабил «Динамо». Через десять минут Шунин неудачно мяч вынес, быстро вернули его Цыпченко, Дмитрий пробил в голкипера, а добиванию Соколова уже никто не мешал. Вот только игрок «Крыльев» в створ не попал, а мощно зарядил в перекладину. Под занавес тайма Цыпченко уже смог пробить после подачи от угла поля, но в створ не попал.

Вторую половину встречи тоже с атак начали «Крылья Советов». Тут и Глушенков бил метров с 18, послав мяч точно по позиции Шунина, тут и Коваленко в касание завершал атаку. Которую разогнал тот же Максим, но не попал в створ. Простили «Крылья» своего соперника, откровенно простили. А вот «Динамо» в ответ не простило. Моро шикарной передачей вывел Грулёва на рандеву с Ломаевым, а форвард бело-голубых обыграл вратаря и покатил в пустые ворота – 0:2. И вот после этого игра поймала успокоение.

Уже в самой концовке матча «Крылья» сподобились на хорошую атаку и даже отыграли один мяч, но и тут и не свезло. Витюгов живот принял кросс Глушенкова и с линии вратарской вколотил мяч в сетку, вот только на повторе рефери увидел, что Максим подыграл себе рукой при обработке, и гол не засчитал. Вторая же победа «Динамо» при Йокановиче стала второй сухой, Антон Шунин уехал из Самары «непобеждённым». А бело-голубые сравнялись по очкам с «Зенитом», догнав чемпиона на третьей строчке РПЛ.