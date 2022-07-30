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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Захарян пропустит следующий матч «Динамо»

30 Июля 2022 • 17:02 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
07.08 17:30

«Динамо» потеряло очки в Воронеже в третьем туре Премьер-лиги, сыграв вничью с «Факелом» - 3:3. В концовке встречи с поля был удалён полузащитник московской команды Арсен Захарян. Он получил вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Таким образом, Арсен Захарян из-за дисквалификации не сможет помочь «Динамо» в следующем матче чемпионата против «Крыльев Советов», который пройдёт 7 августа.

Напомним, что по ходу первого тайма «Динамо» потеряло Даниила Фомина – капитан московской команды травмировался. Степень серьёзности повреждения полузащитника пока что неясна.

После трёх туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе пять очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Арсен Захарян
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Идет 21 минута Зенит 0:0 Локомотив Москва 1.41 5.20 7.20
30.07  20:00 Сочи ... Ахмат 2.17 3.45 3.45
31.07  15:00 Пари НН ... ЦСКА Москва 3.90 3.50 2.00
31.07  17:30 Крылья Советов ... Торпедо Москва 1.66 3.95 5.40
31.07  17:30 Спартак Москва ... Оренбург 1.46 4.40 7.80
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