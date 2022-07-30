​Захарян пропустит следующий матч «Динамо»

«Динамо» потеряло очки в Воронеже в третьем туре Премьер-лиги, сыграв вничью с «Факелом» - 3:3. В концовке встречи с поля был удалён полузащитник московской команды Арсен Захарян. Он получил вторую жёлтую карточку за неспортивное поведение.

Таким образом, Арсен Захарян из-за дисквалификации не сможет помочь «Динамо» в следующем матче чемпионата против «Крыльев Советов», который пройдёт 7 августа.

Напомним, что по ходу первого тайма «Динамо» потеряло Даниила Фомина – капитан московской команды травмировался. Степень серьёзности повреждения полузащитника пока что неясна.

После трёх туров РПЛ «Динамо» имеет в своём активе пять очков.