Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карзев прибыл в Москву для заключения контракта с «Динамо».

По сведениям «Спорт-Экспресса», «бело-голубые» подпишут с игроком пятилетнее соглашение. Сумма трансфера составит 2,8 миллиона евро, а заработанная плата Карзева будет 550 тысяч евро за сезон с надбавкой в 10 процентов в каждый последующий.

В текущем сезоне 22-летний опорник принял участие в двух встречах отборочного раунда Лиги конференций, в которых не отметился результативными действиями. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость Карзева составляет один миллион евро.