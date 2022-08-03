Полузащитник «Маккаби» из Нетании Эден Карзев в ближайшее время прибудет в Москву для заключения контракта с «Динамо».

По сведениям Walla, сумма трансфера 22-летнего футболиста составит 2,8 миллиона евро. Сам полузащитник будет получать 550 тысяч евро за сезон с надбавкой в 10 процентов в каждый последующий.

По информации «Спорт-Экспресса», Карзев подпишет трудовой договор с «Динамо» на пять лет.

В текущем сезоне игрок принял участие в двух встречах отборочного раунда Лиги чемпионов, в которых не отметился результативными действиями. Портал transfermarkt оценивает стоимость Карзева в один миллион евро.