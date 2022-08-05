Колыванов заявил, что «Динамо» требуется усиление в центр обороны

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов считает, что московскому «Динамо» требуется усиление.

«Однозначно «Динамо» надо усилить центр защиты, им не хватает игроков на эту позицию», — цитирует Колыванова «Чемпионат».

Эксперт заявил, что главный тренер команды всегда хочет, чтобы у него была равноценная замена игрокам стартового состава, должна быть конкуренция. Сложно заменить тех легионеров, которые покинули «Динамо», добавил Колыванов.

«Бело-голубые» занимают пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав пять очков после трех матчей. В четвертом туре «Динамо» сыграет с «Крыльями Советов».