Глушенков: «Нам снова не везёт»

После победы в первом туре самарские «Крылья Советов» не могут выиграть уже три матча кряду. В воскресенье самарская команда проиграла московскому «Динамо», пропустив два безответных мяча на домашнем поле. Нападающий самарского клуба Максим Глушенков считает, что его команде не повезло - как и в предыдущих играх.

- Нам уже вторую игру не везёт с голами. С «Торпедо» у нас получилось отыграться, но еле‑еле. Создали много моментов после пропущенного гола. Будем работать над реализацией- цитирует специалиста телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют на выезде с московским «Локомотивом».