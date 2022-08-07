​Фомин пропустит матч «Динамо» в Самаре

Капитан «Динамо» Даниил Фомин не поможет команде в гостевом матче четвёртого тура чемпионата России против «Крыльев Советов». Как сообщает телеграм-канал «Alexeev ньюс», полузащитник не прибыл в Самару из-за повреждения, полученного в прошлой игре Премьер-лиги против «Факела». Тогда, напомним, Фомин покинул поле уже по ходу первого тайма.

«Динамо» начнёт гостевой матч против «Крыльев Советов» в 17:30 по московскому времени. Следить за ходом игры во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что за «Динамо» не сыграет с Арсен Захарян – в игре против «Факела» он получил красную карточку.