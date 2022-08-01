Бышовец — о Монтесе: «11 миллионов евро — небольшая цена для «Динамо»

Бывший главный тренер «Локомотива» Анатолий Бышовец поделился мнением о возможном переходе защитника мексиканского клуба «Монтеррей» Сесара Монтеса в «Динамо».

Ранее сообщалось, что стороны находятся на продвинутой стадии переговоров, а сумма сделки может составить 11 миллионов евро.

По мнению специалиста, 11 миллионов — небольшая цена для московского клуба.

«Я не имею информации об игроке, я не видел его. Но «Динамо» нужно усиливаться и восполнять потери Ордеца и Бальбуэна», — цитирует Бышовца «Metaratings».

Также тренер отметил, что клубу нужно прописывать специальные пункты в контрактах футболистов для того, чтобы они не уезжали из нашего чемпионата.

Отметим, что рыночная стоимость 25-летнего Монтеса оценивается в 7 миллионов евро. Контракт игрока сборной Мексики с его нынешним клубом рассчитан до лета 2026 года.