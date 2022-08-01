«Динамо» сделало официальное предложение по Монтесу

Агент Анхель Родригес, представляющий интересы защитника «Монтеррея» Сесара Монтеса ответил на вопрос об интересе к игроку со стороны «Динамо».

«Сделало ли «Динамо» официальное предложение по покупке Сесара Монтеса? Да», — сказал Родригес «Спорт-Экспрессу».

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» предложили мексиканскому клубу 11 миллионов евро. Напомним, что в прошлом году игроком интересовался ЦСКА.

Действующий трудовой договор Монтеса с командой рассчитан до конца 2026 года. Согласно данным портала transfermarkt, стоимость 25-летнего игрока сборной Мексики составляет семь млн евро.