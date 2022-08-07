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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Осинькин: «Слишком легко пропустили первый гол»

07 Августа 2022 • 22:33 Комментировать
Крылья Советов
0:2
Динамо Москва
окончен

После победы в первом туре самарские «Крылья Советов» не могут выиграть уже три матча кряду. В воскресенье самарская команда проиграла московскому «Динамо», пропустив два безответных мяча на домашнем поле. Наставник самарского клуба Игорь Осинькин больше всего сокрушается из-за первого из них, который поставил команду в заведомо неудобное положение.

- Мы слишком легко попали в ситуацию отыгрывающихся, легко пропускаем голы. В четырех матчах мы легко пропускаем первыми, иногда даже без моментов, - цитирует специалиста телеканал Матч ТВ.

В пятом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Крылья Советов» сыграют на выезде с московским «Локомотивом».

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Игорь Осинькин
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окончен Крылья Советов 0:2 Динамо Москва
окончен Ростов 2:1 Оренбург 1.80 3.90 4.20
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