Агент Монтеса рассказал о ходе переговоров с «Динамо»

Анхель Родригес, агент защитника «Монтеррея» Сесера Монтеса, прокомментировал возможный трансфер своего клиента в «Динамо».

«Монтеррей» и «Динамо» находятся в стадии переговоров. Если «Монтеррей» согласится, Монтес поедет в Москву», — цитирует Родригеса «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что клубы пока ведут переговоры, возможно, в течение нескольких дней все будет решено.

Сообщается, что «Динамо» заплатит за Монтеса 7 миллионов евро, а если «бело-голубые» станут чемпионами России, то сумма вырастит до 10 млн. Трудовой договор игрока с московским клубом будет подписан по схеме «3+1».