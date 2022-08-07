Глушенков: «Нам уже вторую игру не везёт с голами»

Лучший футболист матча «Крылья Советов» - «Динамо» (0:2) Максим Глушенков поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Много моментов было создано, и большую часть матча «Крылья» владели инициативой, но забить не смогли и не набрали очки. С чем это можно связать?

- Даже не знаю, что можно по этому поводу сказать. Нам уже вторую игру не везет с голами. С «Торпедо» у нас получилось отыграться. Можно сказать, что еле-еле отыгрались, но создали очень много моментов после пропущенного гола. Будем работать над реализацией моментов.

- Показалось, что «Крылья» по-настоящему завладели инициативой и стали играть в атаку только после того, как пропустили. Это психологический момент, или по ходу матча перестраивались как-то?

- Мы как обычно играли в свою игру. Что начали, что после пропущенного гола, просто, может быть, «Динамо» немного подсело, и стало проходить чуть больше атак. А так играли в свою атакующую игру.