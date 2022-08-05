Колыванов: «Впечатления от старта «Динамо» - двоякие»

Московское «Динамо» набрало пять очков в первых трех турах начавшегося сезона российской Премьер-лиги. «Бело-голубые» выиграли один матч, но еще два раза сыграли вничью. Бывший футболист клуба Игорь Колыванов поделился своими впечатлениями от результатов любимой команды.

- Впечатления от старта сезона «Динамо», конечно, двоякое — то вроде ничего, а то не очень. Пропускают много, в обороне что-то такое происходит, вели с «Факелом» 2:0, потом такие нелепые два мяча пропустили, - цитирует Колыванова «РБ-Спорт».

В следующем, четвертом туре российского чемпионата Премьер-лиги «Динамо» сыграет в Самаре с местными «Крыльями Советов».