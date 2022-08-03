Агент Карзева: «Мы действительно уже в Москве»

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» из Нетании Эдена Карцева, прокомментировал информацию о прибытии в Москву.

«Да, мы действительно уже в Москве, только приземлились», — приводит слова Нимни «РБ Спорт».

Агент заявил, что не знает, будет ли сегодня подписан контракт, на другие вопросы пока нет возможности ответить из-за договоренности с представителями «Динамо».

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» заключат трудовой договор с Карзевым на пять лет. Сумма перехода 22-летнего футболиста может составить 2,8 миллиона евро. Действующий договор игрока с «Маккаби» истекает в 2025 году.