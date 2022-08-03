Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Карзева: «Мы действительно уже в Москве»

03 Августа 2022 • 16:15 Комментировать
Крылья Советов
...
Динамо Москва
07.08 17:30

Агент Ави Нимни, представляющий интересы полузащитника «Маккаби» из Нетании Эдена Карцева, прокомментировал информацию о прибытии в Москву.

«Да, мы действительно уже в Москве, только приземлились», — приводит слова Нимни «РБ Спорт».

Агент заявил, что не знает, будет ли сегодня подписан контракт, на другие вопросы пока нет возможности ответить из-за договоренности с представителями «Динамо».

Ранее сообщалось, что «бело-голубые» заключат трудовой договор с Карзевым на пять лет. Сумма перехода 22-летнего футболиста может составить 2,8 миллиона евро. Действующий договор игрока с «Маккаби» истекает в 2025 году.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Маккаби Нетания Трансферы футбола - лето 2022 Эден Карзев Ави Нимни
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ ДИНАМО МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Августа
16:55 · Россия. Премьер-лига
«Сочи» оштрафовали за неподобающее поведение игроков на поле
16:50 · Россия. Премьер-лига
​Абаскаля оштрафовали после крупной победы «Спартака»
16:35 · Россия. Премьер-лига
«Факел» получил штраф за поведение болельщиков на матче с «Динамо»
16:32 · Россия. Премьер-лига
​Назначен арбитр на матч «Краснодар» - «Локомотив»
16:27 · Россия. Премьер-лига
Угаров считает, что Малком дёшево обошёлся «Зениту»
16:26 · ФНЛ-2. Группа 3. Подгруппа 1
​Блогер Литвин дисквалифицирован РФС на полтора года – он ударил судью после матча официально
16:15 · Россия. Премьер-лига
Агент Карзева: «Мы действительно уже в Москве»
15:59 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК не нашла ошибок арбитра Любимова в матче «Сочи» - «Ахмат»
15:48 · Россия. Премьер-лига
Карзев прибыл в Москву, где подпишет контракт с «Динамо» слухи
15:41 · Россия. Премьер-лига
​ЭСК нашла грубую ошибку арбитра Москалёва в матче «Урал» - «Краснодар»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Радченко: Надеюсь, что Ловрен быстро придёт в оптимальную форму
15:32 · Россия. Премьер-лига
​Вилков объяснил, почему идея с платными обращениями в ЭСК – правильная
15:25 · Россия. Премьер-лига
Файзулин заявил, что у «Зенита» нет конкурентов в РПЛ 1
15:15 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: Не хочется перехвалить «Спартак», но они показывают умный футбол
15:09 · Россия. Премьер-лига
​Канчельскис раскритиковал идею о платных обращениях в ЭСК
Все новости
Рекомендуем