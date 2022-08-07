​Ловчев спрогнозировал точный счёт матча «Крылья Советов» - «Динамо»

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев сделал прогноз на матч четвёртого тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Динамо».

«В атаке-то у «Динамо» всё по-прежнему хорошо, поэтому пару мячей они в Самаре забьют. Думаю, этого хватит для победы – 2:1», - слова Ловчева передаёт «Плеймейкер».

Матч между «Крыльями Советов» и «Динамо» стартует в 17:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После трёх сыгранных матчей РПЛ «Динамо» имеет в своём активе пять очков, а «Крылья Советов» - четыре.