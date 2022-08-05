Силкин – о Йокановиче: «Не понимаю, зачем кормить таких иностранцев»

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин не понимает, почему руководство клуба назначило на должность наставника Славишу Йокановича. Напомним, что под руководством серба «Динамо» набрало 7 очков в первых трёх матчах нового сезона Российской премьер-лиги.
«Йоканович — непонятный тренер, он до «Динамо» работал в команде из второй лиги Англии. Я про этого тренера не слышал ничего. Смысл таких иностранцев кормить?», – приводит слова экс-наставника «Динамо» «Спорт день за днём».
Славиша Йоканович ранее возглавлял такие команды, как «Фулхэм», «Шеффилд Юнайтед» и «Уотфорд».
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