Моро: «Верю в чемпионство «Динамо»

Полузащитник «Динамо» Никола Моро поделился эмоциями от победы в матче 25 тура РПЛ над «Ахматом» (2:0).

«Я очень счастлив, что удалось победить, теперь у нас столько же очков, сколько и у «Зенита». Верю в чемпионство на все 100 процентов», — приводит слова Моро «РБ Спорт».

24-летний хорватский футболист не смог ответить на вопрос, останется ли в клубе на следующий сезон. Однако заверил, что текущий чемпионат он доиграет в России.

В нынешнем сезоне РПЛ полузащитник провёл 24 матча, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу. Контракт Моро с бело-голубыми рассчитан до июня 2025 года.