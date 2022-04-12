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Игонин: «Бакаев, Жемалетдинов и Баринов не будут выходить в стартовом составе «Зенита»

12 Апреля 2022 • 14:46 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне вице-президент футбола Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал слухи о возможном переходе в питерский клуб Зелимхана Бакаева, Рифата Жемалетдинова и Дмитрия Баринова.

«Не думаю, что это те футболисты, которые будут выходить в стартовом составе «Зенита». Учитывая, сколько игроков сейчас находятся в распоряжении Семака, конкуренция на скамейке тоже нужна», — приводит слова Игонина «РБ Спорт».

Также бывший футболист заявил, что не надо думать о возможном отъезде легионеров грядущим летом. Игонин считает, что необходимо строить команду, отталкиваясь от нынешнего состава.  

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Игонин Дмитрий Баринов Зелимхан Бакаев Рифат Жемалетдинов
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