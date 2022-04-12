«Краснодар» — главный претендент на Бакаева

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Краснодар», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «быков» намерено пригласить футболиста сборной России к себе, если он не продлит контракт с московским клубом. Напомним, соглашение игрока с красно-белыми истекает летом нынешнего года.

Также интерес к футболисту проявляет московское «Динамо», однако руководство бело-голубых пока не приняло решения на счёт Бакаева.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний полузащитник провёл 20 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.