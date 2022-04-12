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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» — главный претендент на Бакаева

12 Апреля 2022 • 13:51 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Полузащитник «Спартака» Зелимхан Бакаев может перейти в «Краснодар», сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство «быков» намерено пригласить футболиста сборной России к себе, если он не продлит контракт с московским клубом. Напомним, соглашение игрока с красно-белыми истекает летом нынешнего года. 

Также интерес к футболисту проявляет московское «Динамо», однако руководство бело-голубых пока не приняло решения на счёт Бакаева.

В текущем сезоне РПЛ 25-летний полузащитник провёл 20 матчей, отметившись в них четырьмя результативными передачами.    

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Зелимхан Бакаев
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