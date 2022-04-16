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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Полузащитник «Ахмата»: Надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом

16 Апреля 2022 • 08:47 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Ахмат
окончен

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов пожелал удачи московскому «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Карапузов сказал «Матч ТВ», что был рад вернуться на стадион «Динамо», где ему очень приятно играть. Владислав отметил, что следит за московской командой и смотрит практически каждый её матч. Полузащитник добавил, что очень переживает за динамовцев и надеется, что «сине-белые» станут чемпионами в этом сезоне.

Напомним, что «Динамо» на данный момент сражается за первую строчку в чемпионате с питерским «Зенитом».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Российская Премьер-Лига Ахмат Владислав Карапузов
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