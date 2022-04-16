Полузащитник «Ахмата»: Надеюсь, что «Динамо» станет чемпионом

Полузащитник грозненского «Ахмата» Владислав Карапузов пожелал удачи московскому «Динамо» в борьбе за чемпионский титул.

Карапузов сказал «Матч ТВ», что был рад вернуться на стадион «Динамо», где ему очень приятно играть. Владислав отметил, что следит за московской командой и смотрит практически каждый её матч. Полузащитник добавил, что очень переживает за динамовцев и надеется, что «сине-белые» станут чемпионами в этом сезоне.

Напомним, что «Динамо» на данный момент сражается за первую строчку в чемпионате с питерским «Зенитом».