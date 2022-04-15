Шунин - лучший игрок матча «Динамо» с «Ахматом»

В первом матче двадцать пятого тура российский Премьер-лиги московское «Динамо» переиграло дома грозненский «Ахмат». Москвичи забили два безответных мяча и укрепили свое второе место в турнирной таблице.

Главным героем матча был признан 35-летний вратарь московского клуба Антон Шунин. Перед игрой ему торжественно вручили награду за сто сухих матчей в карьере, а после истечения девяноста минут игрового времени он начал отсчет второй своей сотни «сухих» матчей.

Шунин выступает за московское «Динамо» с далекого 2007-го года, он также является воспитанником клуба.