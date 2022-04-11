Алберто: «Мы с Дзюбой постоянно шутим и смеёмся»

Нападающий «Зенита» Юри Алберто поделился мнением о партнёре по команде Артёме Дзюбе.

«Дзюба очень габаритный и мощный футболист. Он здорово работает корпусом, стягивая на себя защитников. Когда идёт верховая передача, стараюсь быть ближе к нему. Думаю, мы с ним уже хорошо понимаем друг друга», — приводит слова Алберто «Чемпионат».

Бразилец рассказал, что они с Дзюбой постоянно шутят и смеются, несмотря даже на то, что Алберто не понимает по-русски. Футболист отметил, что между нападающими команды существует здоровая конкуренция, когда каждый доказывает свою необходимость, выкладываясь на тренировках.

21-летний Алберто перешёл в «Зенит» в декабре нынешнего года из «Интернасьонала». В текущем сезоне РПЛ нападающий провёл шесть матчей, в которых забил три гола.