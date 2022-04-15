Лещенко пообещал поболеть за «Спартак»

В первом матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» переиграло дома грозненский «Ахмат». Москвичи забили два безответных мяча и укрепили свое второе место в турнирной таблице.

Болельщик московского клуба, народный артист России Лев Лещенко, поблагодарил футболистов любимого клуба за игру. Также он пообещал поддерживать «Спартак» в матче против питерского «Зенита» - Лещенко надеется, что москвичи смогут отобрать очки у лидера чемпионата и косвенно помочь «динамовцам».

- Прекрасный футбол, очень острый, содержательный. Молодцы! Буду болеть за «Спартак» в матче против «Зенита», чтобы питерцы потеряли очки. «Спартак» — команда, с которой я дружу. Я общаюсь давно с руководством красно-белых, - цитирует Лещенко «Спорт-экспресс».