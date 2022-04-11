Как стало известно «Евро-Футбол.Ру», защитник московского «Динамо» Роман Евгеньев в случае непродления контракта с клубом, может в качестве свободного агента перейти в «Крылья Советов». Переговоры между клубом и представителями футболиста проходят тяжело, есть разногласия, и на данный момент непонятно, останется ли Роман в команде. Действующее соглашение рассчитано до июня этого года.

23-летний Евгеньев провёл в этом сезоне 16 матчей за команду во всех турнирах, в которых забил один гол. Футболист является воспитанником клуба. Всего на счету игрока в «бело-голубой» форме 78 матчей, в которых он забил два гола и отметился двумя результативными передачами. Портал Transfermarket оценивает Евгеньева в 3,8 млн евро.