Канчельскис: «Пусть Зарема борщи варит, а не про футбол говорит»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мнением о супруге владельца «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой.

«Я с ней не знаком, но про футбол говорить ей не надо. Пусть Зарема на кухне борщи варит, детьми занимается. Почему-то она не занимается делами, которые должна делать женщина, но это не мои проблемы», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Экс-футболист также связал наказания, накладываемые на российский футбол с тем, что в этом виде спорта работает много случайных людей и проходимцев.

Канчельскис завершил игровую карьеру в 2006 году. В составе «Манчестер Юнайтед» он провёл три сезона, за которые забил в АПЛ 23 мяча.