Бывший футболист «Динамо» Олег Терёхин в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «Динамо» и «Ахматом».



«Динамо» я считаю фаворитом. Они сейчас играют получше, да и футболисты у них посильнее. Сейчас все матчи важные. Если «Динамо» хочет стать чемпионом, надо побеждать во всех играх. Очки терять нельзя. Последние два матча «Динамо» провело не ярко, но главное - результат. Нужно набирать очки. На следующий год такого шанса, побороться за чемпионство, может и не быть. Пока этот шанс даётся клубу. Игра игрой, но результат сейчас превыше всего. Осталось мало игр и шансы на чемпионство есть.



«Динамо» давно не носило чемпионское звание. Сейчас есть шанс вернуть его. У каждой команды бывает шанс когда-то стать чемпионом. Такой шанс был у «Ротора» в своё время. Главное, этим шансом воспользоваться. У «Динамо» сейчас всё складывается хорошо: хороший состав, хороший тренер, всё хорошо. Я верю в них. После первой половины чемпионата я говорил, что «Динамо» идёт вровень с лидерами, в тройке быть должны. А сейчас уже все отделились, уже большие шансы не просто на медали, а на чемпионство. Я бы сказал, что сейчас шансы 50 на 50, «Зенит» или «Динамо». Питерцы теряют очки сейчас, они сейчас не так хороши. Все теряют очки. Не скажу, что «Зенит» сейчас играет лучше, хотя легионеров у них больше. Шансы у «Динамо» большие, дай Бог, чтобы команда ими воспользовалась», - сказал Терёхин.