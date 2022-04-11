Как стало известно «Евро-Футбол.ру», руководство «Динамо» планирует предложить правому защитнику Сергею Паршивлюку новый годичный контракт. Тренерский штаб доволен игрой Сергея, он создаёт серьёзную конкуренцию для Варелы. «Бело-голубые» присматривались к кандидатуре Алексея Сутормина, у которого контракт истекал летом, но тот подписал новое соглашение с «Зенитом». Нынешний договор с Паршивлюком рассчитан до июня этого года.

33-летний футболист сыграл в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. За это время он сыграл 61 матч за «бело-голубых», в которых отдал шесть голевых передач.