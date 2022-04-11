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«Динамо» предложит Паршивлюку новый контракт эксклюзив

11 Апреля 2022 • 20:12 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Как стало известно «Евро-Футбол.ру», руководство «Динамо» планирует предложить правому защитнику Сергею Паршивлюку новый годичный контракт. Тренерский штаб доволен игрой Сергея, он создаёт серьёзную конкуренцию для Варелы. «Бело-голубые» присматривались к кандидатуре Алексея Сутормина, у которого контракт истекал летом, но тот подписал новое соглашение с «Зенитом». Нынешний договор с Паршивлюком рассчитан до июня этого года.

33-летний футболист сыграл в этом сезоне 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Паршивлюк выступает за «Динамо» с лета 2019 года. За это время он сыграл 61 матч за «бело-голубых», в которых отдал шесть голевых передач.

 


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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сергей Паршивлюк
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