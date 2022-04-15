Шунин: «Приятно получить приз»

В первом матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» переиграло дома грозненский «Ахмат». Москвичи забили два безответных мяча и укрепили свое второе место в турнирной таблице.

Для вратаря московского клуба Антона Шунина это был уже 101-й сухой матч в карьере, накануне игры ему вручили специальный приз в честь первых ста сухих матчей. Шунин доволен призом и прокомментировал события прошедшего матча.

- Мне очень приятно получить сегодня этот приз. Самое главное, что мы победили. Всё-таки 99 лет нашему клубу исполняется, поэтому мы просто не могли сыграть по-другому. Это самый лучший подарок для нашего клуба и болельщиков, - заявил Шунин в эфире «Матч ТВ» после игры.