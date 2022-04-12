Игонин: «На выкуп Алипа у «Зенита» может денег и не найтись»

Бывший полузащитник «Зенита», а ныне вице-президент футбола Ленинградской области Алексей Игонин прокомментировал слухи о том, что «Зенит» не собирается выкупать у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

«Вопрос о выкупе делится на две части: тренер должен сказать, что игрок необходим, а руководство — решить все финансовые вопросы. Рынок всегда диктует цену. Сегодня трёх миллионов может быть достаточно, а завтра — уже нет. Ещё вопрос в том, а найдутся ли эти деньги для выкупа?», — приводит слова Игонина Metaratings.

Отвечая на вопрос о малом количестве игровом времени Алипа, бывший футболист отметил, что всё дело в доверии главного тренера, оценивающего футболистов по тренировочному процессу. Также Игонин сравнил 22-летнего казахстанского защитника с бывшим игроком петербуржцев Ярославом Ракицким, подчеркнув схожесть их функций.

За «Зенит» Алип провёл пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.