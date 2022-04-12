Петржела поддержал идею создания Кубка Лиги в России

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможном возрождении Кубка Лиги в России.

«Кубок Лиги уже проводился в 2003 году. «Зенит» тогда одержал победу. Помню, что на всех стадиях была бескомпромиссная борьба, а на трибунах много болельщиков. Поэтому я удивился, когда на следующий год от этого турнира решили отказаться», — приводят слова Петржелы «Известия».

Специалист считает, что так как российские команды не смогут участвовать в международных турнирах, а в расширении РПЛ было отказано, создание Кубка Лиги — логичный шаг.

При этом Петржела отметил, что турнир должен обладать спортивным интересом. В качестве примера он привёл Англию, где победитель Кубка Лиги получает право сыграть в Лиге конференций.