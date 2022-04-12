Радимов: «Алип абсолютно нормальный защитник, ему нужно давать играть»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о защитнике петербуржцев Нуралы Алипе.

Напомним, прошедшей зимой «Зенит» арендовал 22-летнего футболиста у казахстанского «Кайрата» до конца нынешнего года.

«Алип абсолютно нормальный защитник, хорошего и даже высокого качества. Он впишется в «Зенит», если будет регулярно выходить в стартовом составе», — приводит слова Радимова Metaratings.

Специалист отказался отвечать на вопрос о том, нужно ли петербуржцам выкупать Алипа. Ранее появлялась информация, что игрок сборной Казахстана не убедил руководство питерского клуба в своей необходимости.

В текущем сезоне Алип провёл за «Зенит» пять матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел.