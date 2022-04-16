Колыванов сравнил Тюкавина с Гердом Мюллером

Известный тренер Игорь Колыванов высоко оценил игру российского нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина.

Колыванов сказал «Матч ТВ», что в последнем матче с «Ахматом» его очень впечатлила игра Тюкавина, который вновь удачно вышел на замену. Экс-тренер «Уфы» отметил, что форвард «Динамо» ему чем-то напоминает именитого немецкого бомбардира Герда Мюллера. Тренер добавил, что Тюкавин на данный момент является одним из самых острых и быстрых форвардов России.

Напомним, что гол Тюкавина помог динамовцам одержать трудовую победу над грозненским «Ахматом» со счётом 2:0.