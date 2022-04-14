Кавазашвили: «Салихова говорит то, что не может сказать Федун»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили прокомментировал критику Андрея Канчельскиса в адрес супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой.

«Канчельскис — грамотный человек с большим опытом, который всегда говорит правду. В наше время, когда матриархат превалирует во многих вопросах, каждый человек будет по-разному подходить к высказываниям женщин», — приводит слова Кавазашвили Metratings.

Бывший футболист считает, что Салихова говорит то, о чём не может сказать владелец клуба Федун. Так как его супруга не является официальным лицом, она может позволить себе свободно выражать мнение.