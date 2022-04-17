Орлов: У «Динамо» совсем не видно чемпионской игры

Комментатор Геннадий Орлов в разговоре с журналистами высказался по поводу игры московского «Динамо».

Орлов сказал «Спорт-Экспрессу», что матч с грозненским «Ахматом» «сине-белые» точно могут занести себе в актив, ведь победа над крепкой командой Талалаева дорогого стоит. Комментатор отметил, что всё равно у динамовцев не видно чемпионской игры, которая позволила бы подопечным Шварца выиграть золотые медали в этом сезоне.

Напомним, что «Динамо» обыграло «Ахмат» со счётом 2:0. На данный момент команда Сандро Шварца идёт на втором месте в таблице и на три очка отстаёт от питерского «Зенита».