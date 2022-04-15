Лаксальт: Надо верить в себя

В первом матче двадцать пятого тура российской Премьер-лиги московское «Динамо» переиграло дома грозненский «Ахмат». Москвичи забили два безответных мяча и укрепили свое второе место в турнирной таблице. Уругвайский защитник московского клуба Диего Лаксальт прокомментировал успех своего клуба. По его словам, чемпионский титул возможен, если верить в это. Лучшим результатом московского клуба за все время существования чемпионата России является второе место в 1994-м году.

- Для меня это была идеальная игра. Мы смогли забить хорошие голы, просто идеально. Мы поздравили Шунина в раздевалке. Вся команда сегодня хорошо поработала. Мы отметили все вместе. Но мы должны и дальше продолжать в таком духе. Мы должны верить, что можем обойти «Зенит» и стать чемпионами РПЛ. Мы должны сделать всё, чтобы выиграть это место, - цитирует Ласкальта «Спорт-Экспресс».