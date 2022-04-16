Захарян: Тренер сказал, что у нас есть шанс догнать «Зенит»

Молодой российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, что думает по поводу шансов московской команды на чемпионство в этом сезоне.

Захарян сказал «Матч ТВ», что Сандро Шварц перед матчем сказал игрокам, что у «Динамо» есть шанс догнать «Зенит», так что терять очки в матче с «Ахматом» было нельзя. Арсен отметил, что «сине-белым» нужно побеждать в оставшихся встречах и только тогда можно будет рассчитывать на чемпионство.

Напомним, что динамовцы после победы над «Ахматом» догнали «Зенит» в турнирной таблице, но у питерского клуба есть ещё одна игра в запасе.