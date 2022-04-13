Гаджиев: «Футбол в прессе обсуждается гораздо чаще, чем хоккей»

Заслуженный тренер России Гаджи Гаджиев прокомментировал слова Вячеслава Фетисова, заявившего, что хоккей в России популярнее футбола.

«Мы оцениваем популярность любого вида спорта по числу зрителей не только на стадионах, но и по тем, кто смотрит трансляции матчей. Кроме того, значение имеет и упоминание в прессе. Мне кажется, что здесь равных у футбола нет», — приводит слова Гаджиева Metaratings.

Специалист также отметил, что смотрел хоккей во времена Петрова и Харламова, сейчас же он не следит за хоккейными матчами.

В настоящий момент Гаджи Муслимович Гаджиев является президентом махачкалинского «Динамо». После 23 сыгранных матчей динамовцы идут вторыми в турнирной таблице первой группы ФНЛ-2, отставая от лидирующего СКА из Ростова на три очка.