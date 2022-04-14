Черников и Глебов могут перейти в «Зенит»

«Зенит» заинтересован в полузащитнике «Ростова» Даниле Глебове, а также в футболисте «Краснодара» Александре Черникове, сообщает Metaratings.

По информации источника, руководство питерского клуба рассматривает россиян в качестве замены Вильмару Барриосу.

В текущем сезоне РПЛ 22-летний Глебов провёл 24 матча, в которых отметился четырьмя забитыми мячами и пятью результативными передачами. Черников забил один гол в 18 встречах, он является ровесником Глебова.

После 24 туров подопечные Сергея Семака лидируют в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая своих ближайших преследователей «Динамо» на три очка.