Смородская отреагировала на слова Канчельскиса о женщинах в футболе

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала слова Андрея Канчельскиса, заявившего, что женщинам надо варить борщи, а не говорить о футболе.

«У нас в России равные права. Канчельскис имеет право говорить всё, что угодно, но сказав так про женщин, он показал свою дремучесть», — приводит слова Смородской Metaratings.

Напомним, ранее бывший футболист сборной России и «Манчестер Юнайтед» раскритиковал супругу владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарему Салихову, заявив, что ей следовало бы заниматься более женскими вещами, чем говорить о футболе. Также Канчельскис считает, что в российском футболе появилось много жуликов и проходимцев.