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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кобелев: «Динамо способно догнать «Зенит»

14 Апреля 2022 • 13:20 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые ещё могут догнать «Зенит» в чемпионской гонке.

«Конечно, я верю, что «Динамо» догонит «Зенит». Бело-голубые отстают всего на три очка, а впереди ещё шесть туров. Посмотрите на Лигу чемпионов, там всё может перевернуться с ног на голову. В России может произойти то же самое», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Специалист отметил, что «Динамо» преследует петербуржцев на протяжении всего турнира, что является заслугой главного тренера команды Сандро Шварца.

После 24 туров, «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. Свой следующий матч бело-голубые проведут завтра, 15 апреля, против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Динамо Москва Андрей Кобелев
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ДИНАМО МОСКВА АХМАТ
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