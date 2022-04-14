Кобелев: «Динамо способно догнать «Зенит»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев считает, что бело-голубые ещё могут догнать «Зенит» в чемпионской гонке.

«Конечно, я верю, что «Динамо» догонит «Зенит». Бело-голубые отстают всего на три очка, а впереди ещё шесть туров. Посмотрите на Лигу чемпионов, там всё может перевернуться с ног на голову. В России может произойти то же самое», — приводит слова Кобелева Metaratings.

Специалист отметил, что «Динамо» преследует петербуржцев на протяжении всего турнира, что является заслугой главного тренера команды Сандро Шварца.

После 24 туров, «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на три очка. Свой следующий матч бело-голубые проведут завтра, 15 апреля, против «Ахмата». Начало — в 19:30 по московскому времени.