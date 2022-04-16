Трошечкин: Качество игры у «Ахмата» не такое плохое, как результаты

Полузащитник «Ахмата» Александр Трошечкин высказался по поводу поражения своей команды в матче с московским «Динамо».

Трошечкин сказал «Спорт-Экспрессу», что футболисты «Ахмата» совершают глупые ошибки, которыми сильные команды с удовольствием пользуются. Александр отметил, что качество игры у грозненского клуба не такое плохое, как результаты. Полузащитник добавил, что «Ахмат» постарается исправить ситуацию в ближайших матчах.

Напомним, что клуб из Грозного уступил динамовцам со счётом 0:2. Сейчас «Ахмат» занимает восьмую строчку в турнирной таблице.