Степашин оценил шансы «Динамо» побороться за чемпионство

Член совета директоров «Динамо» Сергей Степашин высказался по поводу шансов московской команды на чемпионский титул в этом сезоне.

Степашин сказал «РБ-Спорт», что динамовцы ещё обязательно поборются с питерским «Зенитом» за чемпионство, так что шансы на титул есть. Напомним, что футболисты «Динамо» под шефством Сандро Шварца обыграли грозненский «Ахмат» со счётом 2:0 и догнали «Зенит» в таблице.

Стоит отметить, что команда Сергея Семака провела на один матч меньше. Сегодня «Зенит» сыграет с екатеринбургским «Уралом».