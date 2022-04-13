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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская поддержала назначение Гратакоса

13 Апреля 2022 • 16:05 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение испанца Жорди Гратакоса на должность заместителя спортивного директора РФС.

«Про Гратакоса слышу впервые, но не думаю, что он уедет. Не жду от него каких-то больших свершений, расцениваю его приход как сигнал, что мы не рвём связей и хотим быть вместе с футбольным миром», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

На 47-летнего Гратакоса возложены обязанности по методическому обеспечению деятельности сборной, а также селекционной работе в регионах. Ранее он работал в Казахстане и «Днепре».
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Евро-Футбол.Ру,
Ольга Смородская Жорди Гратакос
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