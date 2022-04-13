Смородская поддержала назначение Гратакоса

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала назначение испанца Жорди Гратакоса на должность заместителя спортивного директора РФС.

«Про Гратакоса слышу впервые, но не думаю, что он уедет. Не жду от него каких-то больших свершений, расцениваю его приход как сигнал, что мы не рвём связей и хотим быть вместе с футбольным миром», — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

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На 47-летнего Гратакоса возложены обязанности по методическому обеспечению деятельности сборной, а также селекционной работе в регионах. Ранее он работал в Казахстане иДнепре