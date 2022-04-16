Силкин: Динамовцам сопутствует удача

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин высказался по поводу победы московской команды над грозненским «Ахматом».

Силкин сказал «Чемпионату», что «сине-белые» заслуженно обыграли «Ахмат» и забили очень красивые голы. Тренер отметил, что динамовцам явно сопутствует удачи, так что, если ничего не изменится, борьба за чемпионский титул с «Зенитом» будет идти вплоть до последнего тура.

Напомним, что «Динамо» уверенно обыграло «Ахмат» со счётом 2:0. «Сине-белые» сравнялись по очкам с «Зенитом», но у питерского клуба есть ещё один матч в запасе.