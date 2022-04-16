Новиков: «Динамо» точно составит конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство

Бывший наставник «Динамо», а ныне тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков высказался по поводу шансов «сине-белых» на чемпионство в этом сезоне.

Новиков сказал в эфире «Матч Премьер», что московская команда заслужила победу над «Ахматом», который в первом тайме играл слишком трусливо. Специалист отметил, что динамовцы играли уверенно, так что подопечные Сандро Шварца точно составят конкуренцию «Зениут» в борьбе за чемпионский титул.

Напомним, что «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом», но у питерского клуба есть ещё одна игра в запасе.