Червиченко: «Думаю, Миранчука могут поставить в оборону»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о том, что ждёт полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука после возвращения в команду.

«Он неплохой игрок, но мне кажется, что, когда Миранчук выйдет, его могут поставить в оборону. Происходящее сейчас в «Локомотиве», от игроков сильно не зависит», — приводит слова Червиченко «Спорт-Экспресс».

Бизнесмен отметил, что в нынешней обстановке ни один футболист «Локомотива» не способен чувствоваться себя спокойно.

Напомним, Миранчук отсутствует с января нынешнего года. В текущем сезоне РПЛ 26-летний футболист провёл четыре матча, в которых отметился одной результативной передачей.