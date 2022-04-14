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Гершкович: «Сергеев поторопился с переходом в «Зенит»

14 Апреля 2022 • 11:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Ахмат
15.04 19:30

Бывший футболист сборной СССР Михаил Гершкович прокомментировал переход нападающего Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит».

«Он хороший футболист, но пока не дотягивает до основы «Зенита». Думаю, он поторопился с переходом. Ему стоило ещё годик поиграть в Самаре. В любом случае, я желаю ему как можно скорее добиться прогресса и чаще выходить на поле», — приводит слова Гершковича «Спорт уик-энд».

Напомним, Сергеев перешел в «Зенит» в январе нынешнего года. В составе петербуржцев 26-летний форвард успел провести восемь матчей, в которых забил один гол и отдал две результативные передачи. За самарские «Крылья» футболист отличился восемью мячами в 20 встречах.  

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Евро-Футбол.Ру,
Михаил Гершкович Иван Сергеев
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