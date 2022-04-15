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Голы Смолова и Тюкавина, голевая Шунина: «Динамо» впервые в году выиграло дома в РПЛ и снова догнало «Зенит»

15 Апреля 2022 • 21:24 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Ахмат
окончен

25-й тур открывался пятничным вечером в Петровском парке.

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0Ахмат
(1:0) Смолов Фёдор59'   
(2:0) Тюкавин Константин79'   
Шунин АнтонПаршивлюк СергейБальбуэна ФабианЕвгеньев РоманЛашальт ДиегоМоро Никола   43'Макаров ДенисШиманьски Себастиан  73' (Лесовой Даниил (  73') Фомин ДаниилЗахарян АрсенСмолов Фёдор  66' (Тюкавин Константин (  66')
Запасные: Сазонов СабаСкопинцев ДмитрийПлиев ЗаурбекЛещук ИгорьНжи Клинтон МуаГрулёв ВячеславСулаквелидзе ГеоргийГладышев ЯрославКутицкий Александр
Гудиев ВиталийТодорович ДаркоСемёнов АндрейБыстров МаратБогосавац МирославТимофеев АртёмХарин ЕвгенийТрошечкин Александр   31'  81' (Умаев Идрис (  81'   83') Коновалов Игорь  80' (Иналкаев Абубакар (  80') Садулаев Лечи  53' (Конате Мохамед II (  53') Себаи Сенин   50'  53' (Карапузов Владислав (  53')
Запасные: Ибишев Турпал-АлиМелихов АлександрАльсултанов ИсламШелия Гиорги
15 апреля. Стадион "ВТБ Арена".

У «Динамо» есть привилегия проводить своим матчи очередных туров раньше, чем «Зенит». Так было неделю назад и так сейчас. Получается, что в случае победы «бело-голубые» догоняют «сине-бело-голубых» по очкам по крайней мере до тех пор, пока питерцы не сыграют свою встречу. В 25-м туре «Динамо» довелось в пятницу принимать «Ахмат», а «Зениту» – в субботу «Урал». С учётом некоторого спада динамовцев весной по сравнению с осенью не было очевидно, что они обязательно победят. В прошлом туре, например, команда Сандро Шварца лишь в концовке вырвала три очка против «Нижнего Новгорода».

«Динамо» заиграло с большим территориальным преимуществом, «Ахмат» был готов к этому. Полуудар-полупрострел Макарова справа оказался в руках Гудиева. На 18-й минуте после отбора Шиманьского Паршивлюк навесил тоже справа на дальнюю штангу, где Лаксальт в противоборстве с Тодоровичем плохо пробил головой. Чуть позже Смолов скинул под опасный удар Фомину, а тот не попал нормально по мячу. Ещё через несколько минут Лаксальт прорвался на левый полуфланг и прицелился в ближнюю девятку, но не попал.

Полуопасный ответ гости организовали на 35-й минуте, когда Садулаев отдал влево Быстрову, тот прострелил на ближний край вратарской, и Евгеньев там скорректировал удар Себаи на угловой. С корнера Тодорович подал также на левый край вратарской, откуда Харин пробил головой выше створа. Немного погодя Трошечкин в той же зоне благодаря умной передаче Богосаваца оказался непосредственным соперником Шунина, однако не переиграл его.

В начале второго тайма грозненцы действовали на поле относительно высоко, но на подступах к часу игры сказалось, на чём любит ставить акцент Талалаев, индивидуальное мастерство. Оно, конечно, выше у игроков «Динамо». Сначала Макаров промахнулся мимо створа с полуфланга, зато потом в касание с полуразворота доставил мяч вперёд Смолову, вкрутившему его в правый угол (1:0).

На 76-й минуте Коновалов мог сравнять счёт, если бы пробил низом со средней дистанции чуть левее. Однако практически все сомнения об исходе матча снял Тюкавин, отклеившийся от Быстрова и удачно пробивший из зоны правого инсайда в левый угол (2:0). Примечательно, что голевой пас выносом от ворот сделал Шунин. В концовке «Ахмат» ходил вперёд и мог пропустить третий гол на контратаке, когда Тюкавин замкнул невысокий навес Лесового чуть правее створа.

«Динамо» догнало по очкам «Зенит», который в субботу встретится дома с «Уралом». Это первая домашняя победа команды Шварца в РПЛ в 2022 году. Одержана она с третьей попытки. Раньше во второй части чемпионата очки с «ВТБ Арены» увозили «Спартак» и «Ростов».

Кирилл Иванцов

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окончен Динамо Москва 2:0 Ахмат
16.04  14:00 Уфа ... ЦСКА Москва 5.00 3.45 1.82
16.04  16:30 Зенит ... Урал 1.16 8.00 20.00
16.04  19:00 Спартак Москва ... Рубин 1.51 4.10 7.40
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